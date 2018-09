Pellegrini rilancia la Roma: «Derby vinto è la svolta»

Roma-Lazio è terminata 3-1, Lorenzo Pellegrini protagonista con un bellissimo gol di tacco: ecco le parole del numero 7 giallorosso

Lorenzo Pellegrini protagonista nel derby Roma-Lazio, terminato 3-1 in favore dei giallorossi. Un successo importante dopo un periodo negativo, ecco l’analisi del centrocampista: «Ho segnato di tacco ma non importava molto: cercavo questo gol e l’ho trovato in una partita importante per noi, questa deve essere una svolta. Non importa chi segna, dovevamo vincere per il morale e per i tifosi».

Continua Lorenzo Pellegrini a Roma Radio: «Non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso: ciò che ci ha aiutati è stato guardare la classifica, parliamo di queste cose tutti i giorni. Stare in una parte di classifica secondo noi non meritata ci ha fatto scattare qualcosa: la voglia di rivalsa, di fare capire a tutti che abbiamo voglia di fare bene. Abbiamo vinto due partite ma ce ne sono altre mille da giocare: dobbiamo continuare a dimostrare ciò che abbiamo fatto vedere».