Deschamps: «Lampard mi ha chiesto di non far giocare Kanté» – VIDEO

Siparietto curioso quello tra l’allenatore della Nazionale francese Deschamps e il mister del Chelsea Lampard

La prossima settimana le Nazionali saranno impegnate nel test validi per le qualificazioni ad Euro 2020. Ecco la richiesta dell’allenatore del Chelsea Lampard a mister Deschamps.

«Lampard mi ha chiamato chiedendomi di non convocare Kanté per le prossime partite dicendo che sarebbe stato meglio per lui. In primis per il giocatore e poi anche per il club. Magari più tardi lo chiamerò io chiedendogli di far giocare Giroud. In questo momento gli interessi di un allenatore di club ed i miei sono diversi. Dobbiamo giocare delle partite importanti».