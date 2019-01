Milan, ore decisive per Deulofeu: il Watford chiede 25 milioni cash per lo spagnolo, i rossoneri insistono col prestito con diritto di riscatto. Alternative Groeneveld e Carrasco

Sono ore decisive sul fronte mercato per il Milan: i rossoneri non avrebbero rinunciato alla possibilità di arrivare a Gerard Deulofeu. L’esterno spagnolo, richiesto da Gennaro Gattuso, resterebbe obiettivo molto difficile per Leonardo, che però spingerebbe con il Watford per arrivare ad un’intesa entro la fine della sessione di gennaio. Le distanze con il club londinese restano comunque ampie: il Watford chiede 25 milioni cash e subito per lo spagnolo, che nel gennaio 2017 aveva già vestito la maglia rossonera, mentre il Milan – causa paletti imposti dal Fair Play Finanziario UEFA – non si schioderebbe da quella di prestito con diritto di riscatto. Stando così le cose, difficile si arrivi ad un compromesso.

Le alternative milaniste restano sempre le stesse ad oggi: Arnaut Groeneveld, esterno olandese del Bruges che però è fermo da ottobre per un infortunio alla caviglia, e Yannick Ferreira Carrasco del Dalian Yifang, finito nelle ultime ore però pure nel mirino dell’Inter. Il tempo sembra stringere e le opzioni in campo diventano sempre meno per Leonardo, che nelle prossime ore potrebbe cercare l’ultimo disperato blitz per Deulofeu o chiunque altro.