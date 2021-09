Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Erling Haaland

Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sport1 del futuro di Erling Haaland. Le sue dichiarazioni.

«Non è ancora stato deciso se partirà davvero la prossima estate, vedremo… Alcuni esperti sostengono che dovremo venderlo perché siamo quotati in borsa ma questa è una stronzata. La decisione di vendere qualcuno spetta solo alla dirigenza e il suo futuro dipende anche da lui. Non c’è fiducia né pessimismo, non abbiamo deciso nulla. Raiola? Vado d’accordo con lui. La clausola? Tutto cambia velocemente… Quello che posso dire è che sono sicuro che giocherà in uno dei migliori club del mondo e il Borussia Dortmund è tra questi».