Di Biagio pensa a Luiz Felipe: nuovo oriundo per l’Italia?

Il difensore della Lazio Luiz Felipe sta facendo bene alla corte di Simone Inzaghi. Per lui ci sarebbe la possibilità di vestire l’azzurro

Dopo Jorginho e Emerson Palmieri, l’Italia potrebbe arricchirsi un un nuovo oriundo brasiliano. Luiz Felipe è infatti nel mirino del c.t. dell’Under-21 Gigi Di Biagio, che vorrebbe inserirlo negli azzurrini in vista di un futuro approdo in Nazionale maggiore. Il giocatore ha infatti il doppio passaporto, viste le origini del bisnonno materno, nato a Vicenza. Per poter giocare con gli azzurri serve quindi solamente la richiesta alla FIGC del passaporto sportivo italiano.

Dopo aver giocato nella nazionale Under-20 del Brasile, il difensore della Lazio starebbe seriamente pensando di giocarsi le sue chances con l’Italia. Per lui il percorso sarebbe già tracciato: prima gli Europei Under-21 del prossimo anno proprio in Italia, poi le Olimpiadi del 2020. L’oriundo potrebbe così rappresentare la nuova generazione al fianco dei vari Caldara, Mancini, Romagnoli e Rugani per giocarsi poi le sue carte anche nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Dal verdeoro all’azzurro, chissà se la scelta di Luiz Felipe ricalcherà quella degli ex Serie A di Napoli e Roma.