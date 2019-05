Di Campli su Orsolini: «Decide la Juve ma no a scambi»

Riccardo Orsolini può lasciare il Bologna. L’attaccante è di proprietà della Juventus. Ecco le parole dell’agente Di Campli

Quale futuro per Riccardo Orsolini? Donato Di Campli, suo agente, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Tuttosport. L’attaccante classe ’97 sta disputando un gran finale di stagione e potrebbe lasciare il Bologna (è in prestito dalla Juve) per andare alla Fiorentina nell’affare Chiesa o alla Roma nell’affare Zaniolo. L’agente però frena.

Ecco le parole di Di Campli: «Riccardo sta facendo molto bene, e ora lo vedremo in azione agli Europei Under 21. Il suo destino lo deciderà la Juventus. L’unica cosa che non vogliamo è diventare merce di scambio, ma credo proprio che le grandi qualità di Orsolini siano evidenti. Lo dicono i numeri, le prestazioni».