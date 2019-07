Di Francesco analizza la Sampdoria: i giocatori in uscita

Di Francesco analizza la Sampdoria dopo le prime settimane alla guida del club. Le scelte del tecnico sui promossi e bocciati

Le prime settimane di ritiro sono state anche conoscitive per Di Francesco. Il tecnico della Sampdoria ha conosciuto i giocatori e compreso quale possa essere il loro ruolo all’interno della rosa. Per questo motivo, l’ex Roma, ha deciso ruoli, capito chi possa giocare titolare e chi riserva e anche chi non rientra nel progetto.

Come spiega Il Secolo XIX, ora il ds Osti dovrà sfoltire la rosa: in uscita ci sono Ramirez e forse Thorsby, uno tra Sala e Beres, mentre Verre e Bonazzoli rimangono in bilico.