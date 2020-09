Di Francesco: «Con Nainggolan ci siamo detti che ci saremmo rivisti presto»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sul mercato dei rossoblù

NAINGGOLAN – «Con Nainggolan ci siamo dati solo un arrivederci. Con il giocatore siamo rimasti che ci saremmo rivisti il prima possibile. Ho un ottimo rapporto con Radja, lui è stato molto importante alla Roma visto che è un leader in campo. Poi ovviamente anche lui qualche difetto ce l’ha (ride ndr)».

SQUADRA – «Sono molto contento della disponibilità dei ragazzi. Mi ha colpito anche l’atteggiamento dei giovani. Sto cercando di far capire l’importanza di rimanere alti, anche se non è semplice. I ragazzi oggi hanno giocato la prima partita a campo aperto contro un avversario compatto. La forza sta nel non perdersi durante la gara».

MERCATO – «Sul mercato cerchiamo giocatori importanti che possano accompagnare i giovani. Fazio lo abbiamo cercato, ma non so come andrà a finire. Potrebbe darci tanto spessore».