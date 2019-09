DI FRANCESCO: «In questo momento non ci gira bene nulla»

Di Francesco commenta la sconfitta della sua Samp maturata a Napoli: «In questo momento non ci gira bene nulla»

Di Francesco è intervenuto a margine della sconfitta della Samp sul terreno di gioco del Napoli. «Dopo aver preso tanti gol abbiamo scelto di cambiare atteggiamento per non subire troppo in fase difensiva. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto bene, dopo la prima rete abbiamo avuto le nostre occasioni per fare gol. Quando vieni da risultati negativi incide molto l’aspetto mentale. Rigoni ha avuto una grande occasione per segnare e cambiare il match. Sicuramente in questo momento non ci gira bene…».

Quindi, sulla posizione di ultimi in classifica. «Siamo solo all’inizio. So quello che posso dare a questa squadra e sono sicuro di poter fare ancora meglio. Vorrei prendere subito qualche punto già dalla prossima gara, per l’autostima della squadra. Sui risultati incidono le questioni societarie? Voglio stoppare queste voci: penso al campo e voglio pensare ad allenare. Al resto ci penseranno gli altri».