Di Francesco smorza: «In ritiro per trovare soluzioni a questo periodo particolare»

In conferenza stampa, Eusebio Di Francesco presenta la sfida al Viktoria Plzen di domani: i giallorossi sono già sicuri del passaggio agli ottavi

Vigilia di Champions per la Roma di Di Francesco che domani affronterà il Viktoria Plzen. L’allenatore giallorosso ha presentato così la sfida in conferenza stampa: «Abbiamo scelto di andare in ritiro per trovare soluzioni. E’ un momento particolare ma c’è la voglia di continuare. Accanimento? Conosco questa piazza che porta un allenatore alle stelle e poi lo fa diventare il peggiore. Ma non è una questione personale e non ho il desiderio di esternare qualcosa a qualcuno che non merita nemmeno le mie parole».

Di Francesco fa il punto sugli infortunati: «Solo Pastore può avere la possibilità di giocare dal primo minuto. Perotti ha avuto diversi infortuni ed è impossibile che sia titolare. De Rossi sta migliorando tantissimo, sta ricominciando a correre, speriamo posso tornare per la Juve. Per Pellegrini ci vorrà ancora un po’ di tempo e per Edin invece ci vorrà ancora più tempo di El Shaarawy. Nel rapporto con i calciatori mi sembra di essere sempre equilibrato. Quello che può apparire al di fuori lascia il tempo che trova».

Di Francesco ha poi concluso: «L’allenatore del Plzen sta facendo vedere ai suoi giocatori la gara contro il Cagliari? Forse gli ultimi 10 minuti… E io farò vedere invece la gara di andata. Ma quella è una battuta, o comunque sono scelte per creare maggiore confidenza nella squadra e forse lo farei anche io. Riccardi? E’ convocato con la Primavera ed ora non è il momento di inserire questi ragazzi. Altrimenti si creano difficoltà, non è il momento di fare tanti provini ai ragazzi. Comunque in prospettiva può essere importante e non è l’unico».