Di Francesco: «Soddisfatto del lavoro dei ragazzi, ma vorrei che…»

Eusebio Di Francesco ha parlato dal ritiro della Sampdoria dopo l’amichevole giocata contro il Sellero Novelle: le sue parole

Dal ritiro della Sampdoria, subito dopo l’amichevole giocata contro il Sellero Novelle e vinta per 15-0, Di Francesco ha parlato in conferenza stampa.

SAMPDORIA – «Soddisfatto di quello che stanno portando in campo i ragazzi, per come si allenano. Al di là della partita di oggi che ha un significato relativo per me. Devo dire che il desiderio e la voglia di ripetere quello che facciamo in allenamento per me è fondamentale. Li ho spronati per tutta la partita, tante cose sono state interessanti ma tante altre da migliorare. Siamo solo all’inizio, è ovvio che la ripetitività di determinati movimenti darà ai ragazzi maggiore sicurezza».

RITIRO – «Sono più soddisfatto che insoddisfatto in generale. Naturalmente vorresti che facessero più gol e sbagliassero il meno possibile però so anche i carichi di allenamento che abbiamo fatto, stamattina abbiamo fatto anche un’ora e mezzo di allenamento per cercare di limare alcune cose ma siamo solo all’inizio. Io sono veramente contento per la disponibilità dei ragazzi».