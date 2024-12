Di Gregorio Manchester City, pronto l'affondo degli inglesi per il portiere bianconero. Le ultime - Calcio News 24

Di Gregorio Manchester City, dall’Inghilterra rilanciano la notizia dell’interesse per il portiere della Juve. Le ultime novità

Come spiegato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Michele Di Gregorio. I Citizens sarebbero in cerca di un portiere con cui sostituire il brasiliano Ederson, in uscita già a gennaio o al più tardi in estate.

Guardiola avrebbe apprezzato la prestazione dell’estremo difensore bianconero durante la sfida di Champions League, ma ciò potrebbe non bastare. Non ci sono conferme, infatti, su una possibile cessione da parte del calciomercato Juve per l’ex Monza.