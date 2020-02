Di Lorenzo: «Napoli, dobbiamo continuare a lavorare e crescere»

Di Lorenzo, difensore del Napoli, riceve il premio sul palco dell’Italian Sport Awards. Le parole del giocatore azzurro

Giovanni Di Lorenzo ha ricevuto un premio sul palco dell’Italian Sport Awards. Il difensore del Napoli ha parlato del percorso fatto finora e del suo futuro.

ITALIAN SPORT AWARDS – «È un premio importante, ringrazio tutti, a partire dai miei ex compagni dell’Empoli, alla società e agli allenatori: grazie a loro è arrivata la chiamata del Napoli. Ora non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare a lavorare e crescere».

FUTURO – «Devo continuare a fare bene, in una società importante come quella del Napoli. Ci mette a disposizione tutto per fare bene, quindi sta a me».