Di Maria-PSG, la moglie: «34 anni non sono niente, ma i dirigenti…». La polemica della compagna del Fideo

Di Maria lascerà il Psg alla fine del suo contratto in scadenza a giugno che non è stato rinnovaato.La moglie dell’obiettivo di mercato della Juve Jorgelina Cardoso, via Instagram, ha lanciato una frecciata all’ormai vecchia squadra del marito.

LE PAROLE – «Trentaquattro anni non sono niente se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te».