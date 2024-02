Lecce Di Michele: «Krstovic stia tranquillo e i gol arriveranno»

Le parole di David Di Michele, doppio ex di Torino e Lecce, in vista della sfida di domani sera tra le due squadre

La Serie A riparte domani con la sfida Torino-Lecce. Per l’occasione la Gazzetta dello Sport ha parlato con David Di Michele, doppio ex della sfida. Di seguito le sue parole.

FIDUCIA – «La concretezza può agevlare il percorso del Lecce nella caccia all’obiettivo. Sicuramente i dati dei tiri delle due squadre evidanziano il cinismo del Torino rispetto agli sprechi dei giallorossi. Bisognerà stare attenti a Zapata che sta cominciando a far col con continutà. E poi occhio a calciatori come Vlasic, che sta trovando una forma importante. E’ sempre difficile contro una squadra come il Torino che gioca corto e ti aspetta basso, senza lasciarti spazi. Il Lecce però può mettere in difficoltà chiunque quando si muove in velocità».

RIPARTENZA – «La voglia di riscatto molte volte propone due facce della stessa medagla. Se da una parte condiziona una squadra reduce da una pesante sconfitta, dà pressioni, sul piano psicologico può scattare quella molla giusta nel tecnico e nei giocatori. L’aspetto mentale non è di poco coonto e la concentrazione è sempre importante. E brutto perdere 4-0, certo, ma bisogna andre a Torino senza immaginare eventuali contraccolpi».

ATTACCANTI – «Non so se Banda riuscirà a recuperare, ma lo zambiano e lmqvist hanno le qualità per mettere in difficotà il Torino. Krstovic? Gli consiglio di giocare con più tranquillità e il gol arriverà».