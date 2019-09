Diego Costa sta con Griezmann: «Barcellona? Voleva solo realizzare il suo sogno»

Diego Costa difende Griezmann dopo l’addio all’Atletico Madrid: «Non possiamo parlare male di lui, tutti devono provare cose nuove»

Il passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona in estate ha sollevato un mare di critiche e polemiche in Spagna. A spezzare una lancia in favore del francese ci ha pensato Diego Costa, suo ex compagno all’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo, intervenuto sul canale Youtube ‘Que Partidazo‘, ha parlato così del compagno

«Il suo sogno era giocare con Messi e Suarez. Voleva un’esperienza nuova e adesso ce l’ha al Barcellona. Non ho cercato di convincerlo a restare, ma se mi avesse chiesto qualcosa gli avrei detto che tutti devono provare cose nuove. La sua è stata una decisione normale ma ci ha sempre messo la faccia, non ha mai saltato un allenamento. Non possiamo parlare male di lui ma solo ringraziarlo».