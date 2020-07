Diego Lopez: «E’ stata una partita non giocata da noi fin dall’inizio»

Le parole di Diego Lopez, tecnico del Brescia, dopo il match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Diego Lopez ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della brutta sconfitta incassata contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle riportate da TMW.

MATCH – «E’ stata una partita non giocata da noi fin dall’inizio. Ci sono stati movimenti diversi rispetto a quelli fatti con Fiorentina e Genoa. Era difficile venire qui e fare una partita altrettanto buono, ma perdere così dà fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che non è finita ancora. Non abbiamo proprio fatto questa partita e dispiace. Oggi non l’abbiamo giocata e se lo fai contro una squadra piena di qualità come l’Inter succede questo. Ora ci dobbiamo preparare mentalmente alla finale di domenica prossima»

MODULO – «Per noi in questo momento l’Inter è troppo forte, ma questo non vuol dire non fare le cose provate qui. La Fiorentina è una squadra forte, ha qualità superiore, ma siamo andati lì e ce la siamo giocata. Quando non la giochi e resti troppo basso, come oggi, non va bene. Troveremo squadre ancor più forti, ma noi dobbiamo giocarcela sempre e fare le cose provate in allenamento»

RUOLO – «L’abbiamo preparata così perché mettendo Skrabb e Zmrhal nel proprio ruolo ci permetteva di tamponare bene i quinti. Ma ho visto subito che non riuscivamo a prenderli e siamo tornati a giocare come prima»