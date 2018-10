Diletta Leotta lancia il suo nuovo programma: ecco “Diletta Gol”

Il nuovo programma di Diletta Leotta esordirà sabato sera alle 22.25 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn

Continua la crescita della piattaforma streaming DAZN e dalla sua figura principale, Diletta Leotta. La nota conduttrice lancia il suo programma “Diletta gol’, nuovo show originale di DAZN condotto da Diletta Leotta in onda da sabato 20 ottobre alle 22.25 al termine dell’anticipo di Serie A trasmesso in esclusiva dalla piattaforma tv. La trasmissione punterà su una forte interazione coi social network e al coinvolgimento delle principali community digitali del panorama italiano: un programma per i veri tifosi che saranno al centro dello show, sia da casa, sia in studio come elementi della scenografia del programma, con un approccio fuori dagli schemi.

I contenuti saranno leggeri come gli highlights e le sintesi delle partite. Al termine di Udinese-Napoli, si alterneranno in studio campioni, artisti e influencer. DAZN trasmette in esclusiva 114 partite della Serie A (3 per giornata), tutte le partite di Serie BKT, LaLiga e Ligue 1, il meglio di Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup.