Dino Zoff: «Sono sempre stato insultato. Speriamo che il gesto di Maignan possa servire»

Dino Zoff, ex portiere e friulano, ha parlato al Corriere della Sera degli insulti razzisti rivolti a Maignan del Milan

Portiere e friulano: come tale, Dino Zoff viene intervistato dal Corriere della Sera in relazione ai fatti di sabato, con l’episodio di razzismo nei confronti di Mike Maignan in occasione di Udinese-Milan di Serie A.

UDINESE-MILAN – «Una scena deprecabile, ma che poteva accadere ovunque. Purtroppo. A me insulti di ogni genere sono arrivati in tutti gli stadi, in tutti gli anni in cui ho giocato. E sono davvero tanti…».

IL GESTO DI MAIGNAN PUO’ CAMBIARE QUALCOSA – «Speriamo. Anche se come ho detto più volte, il cambiamento culturale deve partire dalla scuola, dalla famiglia. Quando sei ignorante da adulto, non c’è più niente da fare. Si deve partire con l’educazione dei bambini»