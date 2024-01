Davide Dionigi: «Catanzaro Palermo: Iemmello è un attaccante fondamentale»

Catanzaro Palermo apre la Serie B in questo turno e Davide Dionigi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del big match

Oggi Catanzaro-Palermo apre alle 20.30 la 22ª giornata di Serie B. Davide Dionigi, ex allenatore dei calabresi, parla su La Gazzetta dello Sport dell’importanza di un giocatore come Pietro Iemmello:

«Le tre sconfitte di dicembre sono arrivate senza di lui, non è un caso. Rispetto ai grandi numeri che aveva in Serie C segna di meno, ma ha cambiato il modo di giocare: i difensori in B sono di altra consistenza, quando non riesce a sfondare in area gioca più di raccordo e sa farlo bene. É nel pieno della maturità e anche un trascinatore».