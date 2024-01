Dionisi post Juve Sassuolo: «Risultato troppo severo»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Juventus di stasera allo Stadium

L’allenatore neroverde Alessio Dionisi ha parlato così a Dazn dopo Juve Sassuolo.

SCONFITTA – «Non siamo stati perfetti, abbiamo responsabilità sui loro gol. Il risultato è troppo severo, ma la Juve in casa è più forte. Sapevamo sarebbe stato difficile, se poi non sei prestativo come dovresti diventa una missione impossibile fare risultato».

SU COSA VA LA CRITICA – «Non ci accontenta questo. Sapevamo a cosa saremmo andati incontro e le difficoltà, non siamo soddisfatti di aver fatto una discreta prestazione. Il terzo gol non determina niente ma è quello che più mi ha fatto arrabbiare, è un errore visto e rivisto, corretto e ricorretto. Sugli errori individuali non fa niente. Abbiamo vinto con la Fiorentina, siamo stati bravi ed efficaci, con un rigore parato. Il calcio dà e toglie. Il loro portiere oggi è stato bravo, poi se concedi alla Juve è difficile portare a casa un risultato positivo. Dispiace perchè nel primo tempo di poteva fare di più. Fare i cambi forzati non ci ha permesso di creare altre opportunità ma siamo questi. Lavoriamo con fiducia, sapendo che dobbiamo sudare in ogni partita».

