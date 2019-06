Diritti TV Champions League: Sky e Mediaset vicini all’accordo per le partite visibili in chiaro, dopo il ricorso bocciato alla Rai

Notizia clamorosa quella riportata da Gazzetta.it: il Tribunale di Milano ha bocciato il ricorso della Rai per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League per i prossimi due anni. Il contratto prevedeva una partita a scelta il mercoledì, più semifinali, finale e supercoppa europea.

Ora la palla passa a Sky (detentrice dei diritti) che potrebbe accordarsi con Mediaset, per la trasmissione delle partite in chiaro della Champions League 2019/2020.