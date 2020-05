Diritti TV Serie A, fumata nera tra Sky e Lega: oggi si deciderà per la diffida, possibile ricorso legale dei club

Si continua a discutere del campionato, ma in ballo ci sono anche altri fattori come l’ultima rata dei diritti TV. Ieri – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – c’è stato l’incontro per l’accredito dell’ultima rata.

All’esame delle società il ricorso alle vie legali: in caso di mancato pagamento i club potrebbero far causa al colosso della televisione.