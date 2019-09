Disavventura per Dolberg: derubato nel suo stesso spogliatoio!

Spiacevole disavventura per Kasper Dolberg: il giocatore danese ex Ajax derubato nel suo stesso spogliatoio del proprio orologio

Brutta disavventura per Kasper Dolberg. Il giocatore danese ha lasciato quest’estate l’Ajax per trasferirsi alla corte del Nizza, in Ligue 1. L’Equipe rivela la sciagurata vicenda che ha coinvolto l’attaccante e che l’ha spinto a chiedere al club di non giocare.

Secondo quanto ricostruito dalla testata transalpina, al calciatore sarebbe stato sottratto l’orologio all’interno del proprio spogliatoio per un valore di circa 70.000 euro. Jean-Pierre Rivère, presidente del club, ha comunicato a Dolberg che non ha intenzione di fare nulla per ritrovare l’oggetto.