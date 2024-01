Djalò: «Inter? La Juve mi dava un’opportunità grande...»

Tiago Djalò, nuovo acquisto della Juventus, ha parlato in conferenza stampa delle sue prime impressioni dopo l’arrivo in bianconero

COSA TI HA COLPITO DELLA JUVE – «Sono arrivato adesso e mi sento molto bene. Abbiamo una squadra di qualità e mi piace come gioca. Per me è più facile imparare, come si gioca qui anche perché diverso dal campionato francese. Sono felice e darò tutto per la squadra».

INTER – «Ho sentito che la Juve mi dava un’opportunità grande. Sono Contento di essere qui in club grande con molta storia e ho fatto bene a firmare con la Juve».

