Do you remember? Roma Fiorentina è sempre un gol per tempo

I precedenti di Roma-Fiorentina 2-0 con un gol per tempo: ci sono già tre precedenti, ma mai con due gol dello stesso marcatore

Piccolo indovinello per tifosi romanisti particolarmente ferrati sulla memoria. Ciò che avete visto ieri sera contro la Fiorentina – un 2-0 classico, con una rete per tempo e tutto sommato una certa tranquillità – quante volte l’avevate già vissuto? La risposta è duplice: no, non c’era mai stato un 2-0 interamente firmato da un solo giocatore come ha fatto Paulo Dybala; sì, questa scena l’ho comunque vista 3 volte nella vita, anche se con due marcatori diversi.

Nell’ordine: nel lontano 1995, gol di Balbo e Totti (pur sempre un argentino come la Joya e un talento alla Francesco); nella prima giornata del 2014-15, con Nainggolan ad aprire e Gervinho a chiudere; infine, due campionati fa, 1-0 di Spinazzola e 2-0 di Pedro, non ancora laziale.