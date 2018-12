Via Pjaca, la Fiorentina ha già trovato il sostituto? – ESCLUSIVA

Fiorentina a un passo da Dominik Nagy, esterno ungherese del Legia Varsavia, in vista di gennaio. Può essere lui il sostituto di Marko Pjaca, scaricato e di ritorno verso la Juve…

La Fiorentina, come già annunciato da più parti, prende a muoversi sul mercato di gennaio, in special modo per il reparto offensivo. I viola avrebbero già messo le mani su di un possibile acquisto: si tratterebbe del giovane esterno sinistro (ma che all’occorrenza può giocare anche al centro e a desra) Dominik Nagy. Il giocatore ungherese, classe 1995, è attualmente uno dei migliori prospetti del campionato polacco (milita nel Legia Varsavia) ed è da mesi nel mirino degli osservatori viola. Per il 23enne esterno la trattativa ormai sarebbe in dirittura di arrivo secondo quanto appreso direttamente dalla nostra redazione proprio oggi.

Nagy, che ha un contratto in scadenza con il Legia nel 2021, potrebbe dunque presto unirsi alla società viola: il suo arrivo a questo punto confermerebbe le voci che danno attualmente in uscita dalla Fiorentina Marko Pjaca, pure lui esterno sinistro, in prestito dalla Juventus da questa estate ma decisamente deludente rispetto alle aspettative della società viola. Possibile dunque che il croato concluda anzitempo la propria avventura toscana e che a prendere il suo posto sia proprio il suo coetaneo ungherese Nagy: vi terremo aggiornati sulla situazione.

A cura di: Massimo Balsamo