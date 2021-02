Donadoni: «Cagliari e Torino hanno giocatori forti ma devono fare punti»

Roberto Donadoni, ex allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della lotta salvezza e della situazione dei rossoblù

Roberto Donadoni, ex allenatore del Cagliari e reduce da un’esperienza in Cina, ha fatto il punto della situazione sulla lotta salvezza in Serie A ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole:

LOTTA SALVEZZA – «Cagliari e Torino hanno giocatori importanti ma ma, se si continua a dire che queste squadre non possono retrocedere e al contempo continuano a non fare punti, alla fine tocca giocarsela. Se i granata, così come Genoa e Fiorentina, hanno cambiato allenatore vuol dire che c’erano problemi. Ora, è vero che i punti di differenza tra queste squadre e quelle più in alto non sono tanti, però è anche vero che devi incominciare a farli, perché più passa il tempo e più l’affare diventa complicato. Gli scontri diretti saranno fondamentali, si salva solo chi mantiene i nervi saldi sia in campo che fuori».

RITORNO IN PANCHINA – «Mi sento pronto per tornare ad allenare. Nelle settimane passate ho ricevuto qualche chiamata sia dall’Italia che dall’estero. Io intanto mi documento e guardo una serie infinita di partite perché, nel caso di una chiamata, voglio essere pronto ad affrontare difficoltà e problemi».