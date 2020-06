Donnarumma: «Il gol è per Bisoli e per la gente di Brescia»

Le parole dell’attaccante del Brescia al termine del primo tempo della gara contro la Fiorentina ferma sull’1-1

1-1 tra Fiorentina e Brescia al termine del primo tempo. Al break ai microfoni di Sky Sport è intervento l’autore del gol delle rondinelle Alfredo Donnarumma. Ecco le sue parole.

«Sappiamo che abbiamo dodici finali, da giocare una alla volta. Questa è una, e ci tenevamo ad approcciare bene per fare una gran partita. Ci siamo riusciti ma dobbiamo provare ad andare a fare un altro gol. Rigore? Ci tenevo, per la squadra, per la gente di Brescia e per Bisoli che si sta operando».