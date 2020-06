Fiorentina Brescia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Allo Stadio Artemio Franchi, la 27ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Fiorentina e Brescia si sfidano all’Artemio Franchi per la 27ª giornata di Serie A 2019/2020. I viola sono tredicesimi in classifica e possono ancora sperare in un piazzamento per le Coppe europee, mentre è disperata la situazione dei lombardi, desolatamente all’ultimo posto con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 18 k.o.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Fiorentina Brescia 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 19:30.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Fiorentina Brescia 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali.