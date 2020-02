Donnarumma Milan, futuro a un bivio: ecco le opzioni dei rossoneri

Donnarumma: vai via o resti al Milan? I rossoneri studiano la gestione del giovane portiere, diviso fra rinnovo e addio

I tifosi del Milan si interrogano sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, che da poco ha festeggiato i suoi 21 anni, ha un contratto con i rossoneri in scadenza del 2021 e a Raiola non mancano le proposte per il trasferimento.

Come sottolineato da Sky Sport, sono due le opzioni per il Diavolo: o l’estremo difensore accetta il rinnovo e resta in rossonero, o il club sarà costretto a sedersi al tavolo delle trattative per non perderlo a costo zero.