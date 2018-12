Donnarumma parate irreali: che interventi su Belotti e Iago Falque! – VIDEO

Gianluigi Donnarumma è in grande spolvero, come dimostrano le due parate fatte su Andrea Belotti e Iago Falque

Primo tempo divertente tra Milan e Torino a San Siro. Le due squadre non si risparmiano e continuano a creare occasioni da gol. Impegnatissimi i due portieri, Sirigu e Donnarumma che stanno cercando in ogni modo di salvare il risultato. In particolar modo il portiere rossonero ha sventato con una doppia straordinaria parata prima su Iago Falque e poi su un tiro di Belotti. Due interventi che non hanno bisogno di ulteriori commenti.