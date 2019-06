Donnarumma Psg, addio al Milan vicino per il portierone classe 1999: ecco le più sue (tante) parate più belle in rossonero

Questa volta ci siamo. Forse. Perché – a dispetto dei 20 anni appena – Donnarumma è già stato più volte vicino a salutare il Milan. Poi le operazioni sono sempre sfumate. Ma in questo caso è la società in primis ad aver bisogno di una corposa plusvalenza da dare in pasto ai paletti del Fair Play Finanziario. E allora anche un big come lui potrebbe finire nella lista dei sacrificati…

In agguato, così, c’è il Psg. Che propone ai rossoneri in cambio il giovane Areola, oltre ad almeno 20 milioni di euro di conguaglio. Una proposta che potrebbe portare all’addio di Donnarumma. Che al Milan, nel caso, sarebbe ricordato per qualche clamoroso svarione. Ma soprattutto per una quantità industriale di strepitose parate.