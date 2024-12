Dorgu Lecce, sirene italiane e inglesi per l’esterno giallorosso. Corvino stila il prezzo sul mercato

Dorgu Lecce, sirene italiane e inglesi per l’esterno giallorosso. La situazione del giocatore e le grandi pretese di Corvino

Su Tuttosport si parla di Patrick Dorgu, osservato speciale in casa Lecce. Il danese è già il capocannoniere della sua squadra fin qui, con tre reti messe a segno in questa prima parte di stagione.

L’esterno, capace di giocare a tutta fascia, è un giocatore che piace e non poco per la sua duttilità. Naturale che su di lui la concorrenza sia tanta ed agguerrita: in Serie A lo vogliono Napoli, Juve e Milan, poi occhio a Chelsea e Tottenham. Difficilmente, però, i pugliesi lo faranno partire già a gennaio. Ad oggi Corvino pretende 50 milioni.