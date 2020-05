Dossena consiglia: «Napoli, fai cassa con Koulibaly» – VIDEO

Andrea Dossena ha parlato della possibile cessione di Kalidou Joulibaly, analizzando la situazione in casa Napoli

«Il presidente ha speso tanto quest’anno e doveva essere l’esplosione di mister Ancelotti, invece hanno trovato qualche difficoltà. Bravo Gattuso a trovare un gioco ben delineato con due fasi chiare e costruite. Se non dovessero entrare in Champions League il Napoli dovrebbe privarsi di alcuni giocatori: secondo me sono due quelli che hanno un valore altissimo di mercato, cioè Koulibay e Fabian Ruiz».