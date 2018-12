Juve attenta: lo United piomba su Douglas Costa

Douglas Costa, esterno d’attacco della Juventus, è finito nel mirino del Manchester United. Le ultimissime

Grandi attese attorno a Douglas Costa. Il brasiliano della Juventus ha acceso il turbo a intermittenza in questa stagione, complice anche l’episodio con Di Francesco che gli è costato 4 giornate di squalifica e un infortunio che gli ha impedito di allenarsi con regolarità. Il giocatore però è tenuto in alta considerazione da Massimiliano Allegri e viene usato, spesso e volentieri, a gara in corso. L’esterno d’attacco bianconero però non è un titolarissimo e potrebbe anche chiedere la cessione al termine della stagione.

Il giocatore ex Bayern Monaco ha molto mercato e, secondo Sport Bild, potrebbe finire al Manchester United: il club inglese, dopo l’addio di José Mourinho, pensa già alla prossima stagione e nella lista dei desideri ci sarebbe Douglas Costa. L’esterno brasiliano potrebbe rimpiazzare Martial, possibile partente, e potrebbe rinforzare la batteria di esterni dello United. Molto naturalmente dipenderà dalla nomina del nuovo allenatore. Lo United segue proprio Allegri ma anche Conte e Zidane. Situazione, al momento, ferma al solo interessamento, visto che anche i bianconeri non paiono disposti a trattare. Ma tra qualche mese può succedere di tutto. Intanto registriamo l’interesse dei Red Devils per Douglas.