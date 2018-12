Douglas Costa mette la freccia: Cristiano Ronaldo in panchina con l’Atalanta?

La Juventus potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Douglas Costa potrebbe partire dall’inizio con Ronaldo in panchina

La Juventus affronterà l’Atalanta mercoledì prossimo nel Boxing Day italiano, la grande novità della stagione. Il club bianconero affronterà l’ultima trasferta stagionale e proverà a chiudere da imbattuto l’anno solare (la Juve non perde fuori casa da novembre 2017). I bianconeri potrebbero cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto la Roma allo Stadium. Una delle possibili novità potrebbe riguardare l’attacco con Douglas Costa titolare e con Cristiano Ronaldo in panchina.

Il portoghese, come annunciato da Max Allegri, rimarrà in panchina in una delle ultime due sfide dell’anno (il 29 sfida contro la Sampdoria, in casa) e la partita di mercoledì a Bergamo potrebbe essere l’occasione giusta per far rifiatare CR7 almeno per i primi 45 minuti. Probabile panchina iniziale per il portoghese, pronto ad entrare in campo, eventualmente, nel momento del bisogno. Possibile maglia da titolare per Douglas, entrato in campo nei 10 minuti finali della sfida con la Roma. L’ex Bayern, in 16 presenze stagionali, soltanto 4 hanno visto Douglas Costa partire dal primo minuto. Vista la probabile assenza di Bernardeschi e la sicura assenza di Juan Cuadrado, Douglas viaggia verso una maglia da titolare a Bergamo, la quinta della stagione.