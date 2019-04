Douglas Costa, messaggio di addio su Instagram? – FOTO

Douglas Costa con un messaggio sibilino su Instagram tira le somme di questa sua stagione molto sfortunata

«Volevo ringraziare per la stagione più difficile della mia vita. Senza dubbio è stato l’anno di maggiore apprendimento». Con questo messaggio Douglas Costa ha gelato i tifosi bianconeri su Instagram. Frasi sibilline che non tranquillizzano i tifosi della Juve su una permanenza del brasiliano in bianconero nella prossima stagione.

Sicuramente la stagione dell’ex Bayern Monaco non è stata fortunata (tanti infortuni, poche partite e solo un gol segnato) e Paratici e co. stanno ragionando se metterlo sul mercato o provare a rinnovargli la fiducia. Queste frasi, però, fanno presagire un addio in estate.