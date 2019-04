Dragowski, 17 parate contro l’Atalanta: il portiere dell’Empoli entra nella storia

Le 17 parate contro l’Atalanta regalano a Dragowski un importante record: era dalla stagione 2004/2005 che un portiere non era autore di una prestazione simile

Bartolmiej Dragowski entra nella storia del calcio italiano. Durante il match tra Atalanta ed Empoli, i nerazzurri hanno tirato verso la porta dei toscani per ben 18 volte. Il portiere polacco è riuscito a compiere 17 interventi decisivi, un numero da record.

Era infatti dalla stagione 2004/2005 che un portiere non era autore di una prestazione di questo genere. Attualmente in prestito dalla Fiorentina, il portiere della nazionale polacca Under-21 sarà sicuramente decisivo per la lotta salvezza dell’Empoli.