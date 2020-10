Dt VVV-Venlo: «Coric ha talento. La Roma…»

Stan Valckx, direttore tecnico del VVV-Venlo, ha parlato del trasferimento di Ante Coric dalla Roma

«Ante ha innegabilmente molto talento. Ha esordito ad alto livello in giovane età e poi ha fatto il salto all’estero. Un club come la Roma ha una scelta così ampia e infinite opzioni, non è facile avere subito un impatto importante. Volevamo portarlo a Venlo e lo abbiamo subito fatto sapere alla Roma e al ragazzo. Qui a Venlo, Ante avrà più opportunità di giocare. Ante dovrà assicurarsi di mostrare ciò che ha da offrire. Abbiamo piena fiducia che lo farà con De Koel».