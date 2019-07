Duarte Milan: definite le cifre dell’operazione con il Flamengo

Milan, Leo Duarte è in pugno: manca solo la firma del difensore del Flamengo, operazione chiusa dai rossoneri

Leo Duarte sarà il nuovo difensore di Marco Giampaolo: accordo trovato per il giocatore del Flamengo.

Come precisa Gianlucadimarzio.com, il Milan ha chiuso l’operazione in entrata per rinforzare il reparto arretrato: 11 milioni per il cartellino del verdeoro classe ’96. Ora la società attende l’arrivo di Duarte a Milano per le visite mediche e la firma del contratto che lo vincolerà alla causa rossonera.