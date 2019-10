Dudelange-Qarabag, drone con bandiera dell’Armenia sorvola il campo: match sospeso

Attimi di tensione durante il match di Europa League che è stato sospeso per circa mezz’ora

Assurdo quanto accaduto ieri nella gara di Europa League tra Dudelange e Qarabag, terminata con la vittoria degli ospiti per 1-4. Sul 2-0 per gli azeri il match è stato sospeso per una buona mezz’ora a causa di un drone sul campo con una bandiera dell’Armenia.

La tensione è subito salita alle stelle: i giocatori hanno provato ad abbattere il drone a pallonate mentre i tifosi hanno tentato di invadere il campo. Tutto questo nasce dalla tensione politica tra Armenia e Azerbaigian. I motivi della disputa sono legati al controllo politico della regione del Nagorno-Karabakh. Pur appartenendo al territorio azero, a seguito di una disputa nel 1991 si è dichiarata indipendente.