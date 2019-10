Dudelange Qarabag, partita sospesa: ecco perchè – VIDEO

Dudelange Qarabag, partita sospesa in Europa League tra le due squadre: ecco il motivo dell’interruzione – VIDEO

Dudelange-Qarabag è la tipica partita di Europa League, piena di emozioni e di gol. Sul 2-0 per gli azeri, l’arbitro Beaton è stato costretto a sospendere il match, a causa di un drone con attaccato una bandiera dell’Armenia.

Armenia e Arzebaigian sono da tempo in rapporti non proprio amichevoli, e alla vista di questo drone, molti tifosi azeri si sono scaldati e hanno cercato di scavalcare ed entrare in campo.