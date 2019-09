Duncan senza rimpianti: «Zero chance all’Inter? Ero in una squadra stellare»

Intervistato dall’emittente ghanese Joy Sports, l’ex centrocampista nerazzurro Duncan ha ricordato la sua esperienza all’Inter

Alfred Duncan è stato intervistato dall’emittente ghanese Joy Sports e il centrocampista del Sassuolo ha sfruttato l’occasione per ricordare i suoi mesi all’Inter dove ha avuto poche chance per mettersi in mostra.

INTER – «Zero chance? Non mi sono mai sentito ferito da questa cosa, perché è diventato una motivazione per me. A volte non hai la possibilità di fare ciò che desideri, sono delle scelte. Io ho avuto la sfortuna di capitare in una squadra che disponeva di tutte le risorse per acquistare qualsiasi giocatore essi desideravano, quindi non vedevano l’ora che mi sviluppassi e quindi mi hanno dato in prestito. Sono rimasto con l’Inter, sei mesi nella prima squadra, e poi sono stato prestato al Livorno in Serie B; quella è stata la mia prima esperienza»