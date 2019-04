Dybala, che risate con Caceres: l’infortunio è già alle spalle… – VIDEO

Dybala, che risate alla Continassa insieme a Caceres: l’infortunio al polpaccio pare già alle spalle – VIDEO

Juventus già al lavoro alla Continassa, all’indomani del risicato successo casalingo ai danni dell’Empoli. Il calendario infatti è particolarmente fitto e martedì sera i bianconeri di Massimiliano Allegri saranno nuovamente di scena a Cagliari. Senza Dybala, con ogni probabilità: l’argentino si è fermato ieri pomeriggio nel riscaldamento e non è sceso in campo contro i toscani.

Una decisione presa a titolo precauzionale, secondo le parole del tecnico nel post-gara, a causa di un indurimento del polpaccio che ha indotto l’ambiente bianconero alla prudenza. Ma che non preoccupa in ottica Ajax. Nemmeno lo stesso “diez“, che oggi su Instagram ha postato un video in cui se la ride di gusto a pranzo prendendo in giro il compagno Caceres…