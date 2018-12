Dybala festeggia sui social: «Continuiamo così!» – FOTO

Dybala, Matuidi e la Juve festeggiano sui social per la vittoria del Franchi: 0-3 alla Fiorentina che non ammette repliche

Uno 0-3 alla Fiorentina che lancia la Juventus ancora di più in vetta alla classifica. Sembra un campionato senza storie. La forza di questa Juve è spaventosa: anche quando soffre (come oggi contro la Fiorentina) riesce, in qualche modo, a surclassare gli avversari con l’infinità qualità dei propri singoli. Negli spogliatoi è festa grande tra i bianconeri, immortalata da una foto prontamente pubblicata da Matuidi e Dybala. Spunta anche un tre fatto da Barzagli sullo sfondo per ricordare i gol fatti ai viola.