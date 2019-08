Paulo Dybala rientra in Italia e incontra Maurizio Sarri. L’Inter nel frattempo pensa al giocatore in uscita dalla Juve

Paulo Dybala torna oggi in Italia e avrà un colloquio con Maurizio Sarri per parlare del suo futuro. Il Manchester United è in forte pressing, la Juve vuole inserirlo nello scambio con Romelu Lukaku.

Secondo Il Corriere dello Sport, occhio al pressing dell’Inter. Marotta prepara la contromossa nei confronti di Paratici e tenta il giocatore argentino della Juventus.