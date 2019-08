Dybala Juve, braccio di ferro: vacanze ‘forzate’ per Paulo

Niente ritorno in campo anticipato per Paulo Dybala che non si allenerà con la Juve prima di lunedì. Prosegue lo scambio con Lukaku

Paulo Dybala è rientrato prima dalle vacanze ma nessun rientro anticipato in campo. Il giocatore non può allenarsi senza sostenere le visite mediche e non andrà in campo prima del 5 agosto. E’ braccio di ferro con la Juve, almeno stando alla Gazzetta dello Sport.

Dybala avrebbe voluto iniziare prima per conoscere Sarri, ma vista la trattativa è stato deciso che usufruirà dei giorni di permesso previsti. Prosegue la trattativa con lo United: l’agente avrebbe chiesto una commissione di 15 milioni di euro per dare il via libera al trasferimento dell’argentino e all’arrivo di Lukaku.