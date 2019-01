L’Inter di Beppe Marotta sogna il grande colpo in attacco. Dybala potrebbe lasciare la Juve: farà coppia con Icardi?

Nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti potrebbe esserci spazio per un nuovo trequartista. Max Allegri ha trasformato Paulo Dybala in una sorta di tuttocampista e Spalletti potrebbe riportarlo qualche metro più avanti, alle spalle dell’unica punta Mauro Icardi. Radja Nainggolan ha deluso le attese e l’Inter potrebbe puntare su un nuovo elemento sulla trequarti. Paulo non ha le caratteristiche del Ninja ma permetterebbe ai nerazzurri di aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Kylian Mbappé. Il presidente Agnelli avrebbe dato mandato ai suoi collaboratori di studiare la fattibilità dell’operazione ma per un grande colpo in entrata c’è spazio per un grande colpo in uscita e il sacrificato sarebbe proprio Paulo Dybala. Sul giocatore argentino, che potrebbe andare via per più di 100 milioni di euro, ci sono i grandi club stranieri ma attenzione all’Inter. I nerazzurri, come rivelato da Ausilio di recente, provarono a prendere la Joya che era stuzzicato dalla coppia con Icardi e Marotta, che portò Paulo alla Juve, sta riflettendo sul possibile colpo per l’Inter. Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, ha però frenato nettamente ai microfoni di Sky Sport: «Ipotesi fantasiose» ma le vie del mercato, si sa, sono infinite.