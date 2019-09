Dybala Juve, il momento resta delicato: due sirene di mercato e una nuova panchina all’orizzonte per l’argentino

Per Dybala alla Juve sono settimane delicate. Mesi, ripensando all’ultima sessione di mercato. Con Psg e Tottenham che, secondo Tuttosport, non mollano la presa per l’argentino.

Le chiacchiere insomma proseguono e l’orizzonte si sposta al mercato invernale di gennaio. Anche perché, per la Joya, si prospetta una nuova panchina anche sabato pomeriggio in occasione di Fiorentina-Juve.